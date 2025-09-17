Café Mémoire Crépy-en-Valois
Café Mémoire Crépy-en-Valois mercredi 17 septembre 2025.
Café Mémoire
60 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 15:00:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
Date(s) :
2025-09-17
France Alzheimer & Maladies apparentées
OISE
Association d’Aide et de Soutien aux familles de malades vous invite au
CAFE MEMOIRE
Le 17 SEPTEMBRE 2025
de 15 à 17 heures
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
60 bis, rue de Soissons
à Crépy-en-Valois.
Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois. Ils sont ouverts à tous.
L’entrée est libre. La participation est gratuite.
Pour toute information ou pour toute question,
notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66 .
60 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café Mémoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois