Café Mémoire Crépy-en-Valois

France Alzheimer & Maladies apparentées

OISE

Association d’Aide et de Soutien aux familles de malades vous invite au

CAFE MEMOIRE

Le 17 SEPTEMBRE 2025

de 15 à 17 heures

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

60 bis, rue de Soissons

à Crépy-en-Valois.

Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois. Ils sont ouverts à tous.

L’entrée est libre. La participation est gratuite.

Pour toute information ou pour toute question,

notre bénévole vous répondra

Jean-Pierre Gruyer

06.81.56.73.66 .

