Café Mémoire Crépy-en-Valois
Café Mémoire Crépy-en-Valois mercredi 17 décembre 2025.
Café Mémoire
60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Gratuit
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.
Ils sont ouverts à tous.
Mercredi 17 décembre
de 15h à 17h
L’entrée est libre. La participation est gratuite.
Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66
60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66
English :
Memory cafés are held every 3rd Wednesday of the month.
They are open to all.
? Wednesday, December 17
? from 3pm to 5pm
Admission is free. Participation is free of charge.
For information or questions, please contact our volunteer:
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66
