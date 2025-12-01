Café Mémoire

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.

Ils sont ouverts à tous.

Mercredi 17 décembre

de 15h à 17h

L’entrée est libre. La participation est gratuite.

Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra

Jean-Pierre Gruyer

06.81.56.73.66

Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.

Ils sont ouverts à tous.

Mercredi 17 décembre

de 15h à 17h

L’entrée est libre. La participation est gratuite.

Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra

Jean-Pierre Gruyer

06.81.56.73.66 .

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66

English :

Memory cafés are held every 3rd Wednesday of the month.

They are open to all.

? Wednesday, December 17

? from 3pm to 5pm

Admission is free. Participation is free of charge.

For information or questions, please contact our volunteer:

Jean-Pierre Gruyer

06.81.56.73.66

L’événement Café Mémoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays de Valois