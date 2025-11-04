Café Mémoire France Alzheimer Nant

Café Mémoire France Alzheimer Nant mardi 4 novembre 2025.

Café Mémoire France Alzheimer

Place du Claux Nant Aveyron

Début : Mardi 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Et si vous preniez le temps de boire un café… ?

France Alzheimer Aveyron propose un temps d’information, d’écoute et de partage lors d’un café mémoire ouvert aux personnes malades et leurs proches aidants, ainsi qu’à toute personne intéressée par les troubles de la mémoire.

Alors qu’il est souvent très difficile pour les familles de s’exprimer sur la maladie, le café mémoire leur propose un format chaleureux dans un lieu public propice à la rencontre et à l’échange. Autour d’un café, les participants partagent de l’information et tissent du lien entre eux.

De 10h à 12h au café Lou Barzac .

Place du Claux Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 10 contact12@francealzheimer.org

English :

Why don’t you take the time to have a cup of coffee… ?

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich die Zeit nehmen, einen Kaffee zu trinken? ?

Italiano :

Perché non prendersi il tempo di prendere un caffè… ?

Espanol :

¿Por qué no tomarse un café… ?

