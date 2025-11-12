Café-mémoire Vouneuil-sur-Vienne

Café-mémoire

Rendez-vous mercredi 12 novembre dans nos locaux pour un café-mémoire partagez-nous vos histoires, observations, photos… tout élément est intéressant à recueillir pour reconstituer l’histoire du Pinail !

Entre 14 h à 18 h 30

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

34 bis Place de la Libération à Vouneuil-sur-Vienne (à côté de la mairie, ancienne office de tourisme) .

