Café Morning Bar-restaurant Le Relais de Soloire Somloire

Café Morning

Bar-restaurant Le Relais de Soloire 4 Place du Souvenir Somloire Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 11:30:00

2025-11-29

Organisé par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.

Chaque dernier samedi du mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager…

Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme. .

Bar-restaurant Le Relais de Soloire 4 Place du Souvenir Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 vihiers@ot-cholet.fr

English :

Organized by the French-English commission of the tourist office.

German :

Organisiert von der englischsprachigen und französischsprachigen Kommission des Fremdenverkehrsamtes.

Italiano :

Organizzato dalla commissione francese-inglese dell’ufficio del turismo.

Espanol :

Organizado por la comisión franco-inglesa de la oficina de turismo.

L’événement Café Morning Somloire a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais