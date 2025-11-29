Café Morning Bar-restaurant Le Relais de Soloire Somloire
Café Morning Bar-restaurant Le Relais de Soloire Somloire samedi 29 novembre 2025.
Café Morning
Bar-restaurant Le Relais de Soloire 4 Place du Souvenir Somloire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 11:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Organisé par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.
Chaque dernier samedi du mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager…
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme. .
Bar-restaurant Le Relais de Soloire 4 Place du Souvenir Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 vihiers@ot-cholet.fr
English :
Organized by the French-English commission of the tourist office.
German :
Organisiert von der englischsprachigen und französischsprachigen Kommission des Fremdenverkehrsamtes.
Italiano :
Organizzato dalla commissione francese-inglese dell’ufficio del turismo.
Espanol :
Organizado por la comisión franco-inglesa de la oficina de turismo.
L’événement Café Morning Somloire a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais