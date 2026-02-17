Café Mortel à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Café Mortel à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06

Parler de la mort nous fait plus proches et nous rend plus humains

C’est ce que nous disent Joannah et Pierre-Étienne, intervenants à l’hôpital de Carhaix et tous deux membres de l’ASP Armorique, association qui forme les accompagnants en soins palliatifs.

Pour évoquer ce sujet profond, ils ont choisi l’Autre Rive pour favoriser un climat détendu et une parole libre.

Un moment où on pourra évoquer des souvenirs, des pensées, des interrogations liés à la mort, à la perte, à la disparition, au départ d’un proche, d’un animal de compagnie.

Pas de débat ni de réponse toute faite, mais un espace pour s’écouter et être entendu, le café mortel (la pointe d’humour est tout de même présente !) offre à qui veut la possibilité d’aborder un sujet trop tabou.

Inscription au 06 63 19 31 00 (8 personnes maximum) Pas de frais de participation. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

