Café mortel Route de la Plaine Allassac

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Echange autour de la mort, la vie et le deuil.

Tarif libre et conscient dès 5€

Animé par Samantha Arnoult, accompagnante de la fin de vie et du deuil.

A l’épicerie du Saillant

Réservations au 06 26 36 41 69 .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 41 69

