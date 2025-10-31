Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café mortel Route de la Plaine Allassac

vendredi 31 octobre 2025.

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : – –

2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Echange autour de la mort, la vie et le deuil.
Tarif libre et conscient dès 5€
Animé par Samantha Arnoult, accompagnante de la fin de vie et du deuil.
A l’épicerie du Saillant

Réservations au 06 26 36 41 69   .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 41 69 

