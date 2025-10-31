Café mortel Route de la Plaine Allassac
Café mortel Route de la Plaine Allassac vendredi 31 octobre 2025.
Café mortel
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Echange autour de la mort, la vie et le deuil.
Tarif libre et conscient dès 5€
Animé par Samantha Arnoult, accompagnante de la fin de vie et du deuil.
A l’épicerie du Saillant
Réservations au 06 26 36 41 69 .
Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 41 69
