Café Mortel La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente
–
Date :
Début : 2026-03-14 16:30:00
fin : 2026-03-14 18:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Vous vous interrogez sur la mort ? Vous souhaitez en parler en toute liberté , sans tabou et être écouté-e sans jugement ?
La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
English : Café Mortel
Do you have questions about death? Would you like to talk about it freely, without taboos, and be listened to without judgement?
