Drôme

Café mortel avec l'association Thanatosphère à l'Elabo de Paulette 9 rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Mardi 2025-06-17 18:15:00

2025-06-17 19:45:00

2025-06-17

L’association Thanatosphère vous invite à un café mortel. Témoignages-discussions-échanges.

9 rue Pasteur Boegner

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net

English :

The Thanatosphère association invites you to a café mortel. Testimonies-discussions-exchanges.

German :

Der Verein Thanatosphere lädt Sie zu einem tödlichen Kaffee ein. Erfahrungsberichte-Diskussionen-Austausch.

Italiano :

L’associazione Thanatosphère vi invita a un café mortel. Testimonianze-discussioni-scambi.

Espanol :

La asociación Thanatosphère le invita a un café mortel. Testimonios-debates-intercambios.

