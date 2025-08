Café mortel MAGASIN GENERAL Bourdeaux

Café mortel MAGASIN GENERAL Bourdeaux vendredi 8 août 2025.

Café mortel

MAGASIN GENERAL 1 Place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 19:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Le Café Mortel est un espace pour celles et ceux qui se sentent concernés ou s’interrogent sur le deuil et la mort. C’est un moment de partage où chacun.e peut s’exprimer, être écouté sans aucun jugement, ni commentaire.

MAGASIN GENERAL 1 Place de la Chevalerie Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 82 15 00 asso.thanatosphere@gmail.com

English :

The Café Mortel is a space for all those who feel concerned by or wonder about grief and death. It’s a time for sharing, where everyone can express themselves and be listened to, without judgment or comment.

German :

Das Café Mortel ist ein Ort für alle, die sich mit dem Thema Trauer und Tod beschäftigen oder Fragen dazu haben. Es ist ein Ort des Austauschs, an dem jeder seine Meinung äußern kann und ohne Urteil oder Kommentar angehört wird.

Italiano :

Il Café Mortel è uno spazio per le persone che si preoccupano o si interrogano sul lutto e sulla morte. È un momento di condivisione, dove chiunque può esprimersi ed essere ascoltato senza giudizi o commenti.

Espanol :

El Café Mortel es un espacio para las personas que se preocupan o cuestionan el duelo y la muerte. Es un momento para compartir, donde cualquiera puede expresarse y ser escuchado sin juicios ni comentarios.

