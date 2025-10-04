Café Mortel Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Initiés en 2004 par le sociologue suisse Bernard Crettaz, les Cafés mortels rassemblent des citoyen.nes pour parler de la mort en collectif, dans un lieu convivial et ancré dans la vie quotidienne.

Amavada et la Coopérative Funéraire Normande vous invitent au premier Café mortel des Écuries !

Quels lieux pour accueillir nos funérailles civiles ?

Quelle place laissons-nous à la créativité et l’art dans nos cérémonies ?

Comment se réapproprier nos rituels ?

En parler ensemble, c’est remettre le sujet de la mort au cœur de la cité.

Avec La Coopérative Funéraire Normande Une entreprise de pompes funèbres indépendante, née d’un collectif de citoyen.nes désireux de proposer une alternative dans le secteur funéraire et de réinterroger notre rapport à la mort et aux funérailles. .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Café Mortel

Initiated in 2004 by Swiss sociologist Bernard Crettaz, Cafés mortels bring citizens together to talk about death in a convivial, everyday setting.

Amavada and the Coopérative Funéraire Normande invite you to the first Café mortel des Écuries!

German : Café Mortel

Die 2004 von dem Schweizer Soziologen Bernard Crettaz ins Leben gerufenen Todescafés bringen Bürgerinnen und Bürger zusammen, um an einem geselligen und im Alltag verankerten Ort gemeinsam über den Tod zu sprechen.

Amavada und die Coopérative Funéraire Normande laden Sie zum ersten Café mortel des Écuries ein!

Italiano :

Lanciati nel 2004 dal sociologo svizzero Bernard Crettaz, i Café mortel riuniscono le persone per parlare di morte in un ambiente amichevole e quotidiano.

Amavada e la Coopérative Funéraire Normande vi invitano al primo Café mortel a Les Écuries!

Espanol :

Creados en 2004 por el sociólogo suizo Bernard Crettaz, los Cafés mortels reúnen a la gente para hablar de la muerte en un ambiente amistoso y cotidiano.

Amavada y la Coopérative Funéraire Normande le invitan al primer Café mortel en Les Écuries

