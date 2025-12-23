Café Mortel, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Café Mortel

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Projection du documentaire Compostez-moi de Gazelle Gagnaire. Animé par la Coopérative Funéraire Normande.

Initiés en 2004 par le sociologue suisse Bernard Crettaz, les Cafés mortels rassemblent des citoyen·nes pour parler de la mort en collectif, dans un lieu convivial.

Projection du documentaire Compostez-moi de Gazelle Gagnaire. Animé par la Coopérative Funéraire Normande.

Initiés en 2004 par le sociologue suisse Bernard Crettaz, les Cafés mortels rassemblent des citoyen·nes pour parler de la mort en collectif, dans un lieu convivial et ancré dans la vie quotidienne.

Pour ce 2ème rendez-vous aux Écuries, Amavada et la Coopérative Funéraire Normande vous proposent un ciné- mortel autour du film Compostez-moi de Gazelle Gagnaire. Un documentaire sur la terramation et l’humusation, des alternatives qui interrogent notre rapport au corps et à la mort, interpellent nos croyances et représentations culturelles, et appellent de nouvelles pratiques funéraires ainsi que des évolutions réglementaires.

Et si demain, une fois mort·e, nous pouvions réintégrer le cycle du vivant ?

Cet événement est proposé dans le cadre de la 13ème édition du festival Tous au Compost, organisé par le Réseau Compost Citoyen.

La Coopérative Funéraire Normande est une entreprise

de pompes funèbres indépendante, née d’un collectif de citoyen.nes désireux de proposer une alternative dans le secteur funéraire et de réinterroger notre rapport à la mort et aux funérailles. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café Mortel

Screening of the documentary Compostez-moi by Gazelle Gagnaire. Hosted by Coopérative Funéraire Normande.

Launched in 2004 by Swiss sociologist Bernard Crettaz, Cafés Mortels bring citizens together to talk about death in a convivial setting.

L’événement Café Mortel Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité