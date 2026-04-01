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Café mortel Café Tonnerre Crozon

Café mortel Café Tonnerre Crozon jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Café Tonnerre

Adresse : 1 Rue de la Fontaine

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : 2026-04-16T17:30:00

Fin : 2026-04-16T19:30:00

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Crozon

Café mortel

Café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:30:00
fin : 2026-04-16 19:30:00

Date(s) :
2026-04-16

Cercle de paroles et d’écoute
Ouvert à tous et toutes

Boisson de courtoisie   .

Café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94 

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English : Café mortel

L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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