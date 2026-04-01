Café mortel Café Tonnerre Crozon

Crozon

Café mortel

Café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:30:00

fin : 2026-04-16 19:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Cercle de paroles et d’écoute

Ouvert à tous et toutes

Boisson de courtoisie .

Café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

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English : Café mortel

L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime