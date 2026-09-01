AGENDA · Crozon
Café mortel Bar à vins/café Tonnerre Crozon
vendredi 18 septembre 2026 · Bar à vins/café Tonnerre · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Café mortel
Bar à vins/café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Parler de la mort et placer le sujet dans la vie.
Boisson de courtoisie. .
Bar à vins/café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94
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English :
L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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