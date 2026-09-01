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AGENDA · Crozon

Café mortel Bar à vins/café Tonnerre Crozon

vendredi 18 septembre 2026 · Bar à vins/café Tonnerre · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Bar à vins/café Tonnerre
Adresse
1 Rue de la Fontaine
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Café mortel

Bar à vins/café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Parler de la mort et placer le sujet dans la vie.

Boisson de courtoisie.   .

Bar à vins/café Tonnerre 1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94 

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English :

L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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