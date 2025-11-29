Café mortel Le bourg Frontenaud

Café mortel

Le bourg Bibliothèque de Frontenaud Frontenaud Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Le café mortel est un temps convivial pour parler librement de la mort dans un environnement chaleureux, autour d’une boisson chaude offerte et en grignotant un bout de gâteau. Témoignages libres et anonymes, animation par une personne formée aux cafés mortels.

Destiné aux adultes et aux adolescents souhaitant parler ou écouter au sujet de la mort. La bibliothèque reste ouverte pour les plus jeunes pendant ce temps, lesquels restent sous la responsabilité des personnes adultes les accompagnant.

Le concept des cafés mortels a été créé par le sociologue et ethnologue suisse Bernard Crettaz au début des années 2000 pour inviter les citoyens à sortir la mort du silence . .

Le bourg Bibliothèque de Frontenaud Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 40 17 bibli.frontenaud@blintercom.fr

