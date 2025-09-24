Café mortel Le bô café Nantes

Café mortel Le bô café Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Nous avons peu de choses en commun, nous sommes tous et toutes très différents les uns des autres…. Mais nous sommes tous et toutes mortels. Pourtant nous en parlons peu, nous ne partangeons pas nos questions et nos expériences…. sauf au café mortel !Autour d’une boisson, comme au café, on s’installe et pendant une heure on partage et / ou on écoute ce que chacun a envie de partager de ses questions ou de son vécu. Sans jugement.Le café mortel est un espace où l’on prend soin de la parole mais ce n’est pas un espace soignant.

Le bô café Nantes 44300