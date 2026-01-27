Café Mortel Café Jeannette Nyons

Café Mortel

Café Jeannette 63 avenue Paul Laurens Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 19:15:00

Date(s) :

2026-02-11

Un moment convivial pour parler librement de la mort

.

Café Jeannette 63 avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

A convivial moment to talk freely about death

