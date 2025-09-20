Café mortel La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

Café mortel La Poule à facettes Piégros-la-Clastre samedi 20 septembre 2025.

Café mortel

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Un temps de parole libre autour de la mort, a travers le partage de récit personnels, d’expériences ou de questionnements

.

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

A time to talk freely about death, sharing personal stories, experiences and questions

German :

Eine Zeit der freien Rede über den Tod, durch das Teilen von persönlichen Geschichten, Erfahrungen oder Fragen

Italiano :

Un momento per parlare liberamente della morte, condividendo storie personali, esperienze e domande

Espanol :

Un momento para hablar libremente sobre la muerte, compartiendo historias personales, experiencias y preguntas

L’événement Café mortel Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme