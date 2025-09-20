Café mortel La Poule à facettes Piégros-la-Clastre
Café mortel La Poule à facettes Piégros-la-Clastre samedi 20 septembre 2025.
Café mortel
La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Un temps de parole libre autour de la mort, a travers le partage de récit personnels, d’expériences ou de questionnements
La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com
English :
A time to talk freely about death, sharing personal stories, experiences and questions
German :
Eine Zeit der freien Rede über den Tod, durch das Teilen von persönlichen Geschichten, Erfahrungen oder Fragen
Italiano :
Un momento per parlare liberamente della morte, condividendo storie personali, esperienze e domande
Espanol :
Un momento para hablar libremente sobre la muerte, compartiendo historias personales, experiencias y preguntas
