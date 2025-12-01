Café musée autour de Giganti de Camille Claudel Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Café musée autour de Giganti de Camille Claudel

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 17:45:00

2025-12-14

Après une observation du bronze Giganti de Camille Claudel, place à vos impressions !

Autour d’un thé ou d’un café, pas besoin d’être expert pour partager autour d’une œuvre exposée.

La médiatrice pourra vous apporter des précisions et informations. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

