Café musée autour des portraits de Jean-François Millet Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Café musée autour des portraits de Jean-François Millet

Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Après une observation libre des portraits de Jean-François Millet, place à vos impressions !

Autour d’un thé ou d’un café partagé au cœur du musée, pas besoin d’être un expert pour partager sur ses impressions et pensées autour des œuvres exposées.

La médiatrice vous accompagne pour apporter des précisions et informations. .

