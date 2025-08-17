Café musée Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Café musée
Cherbourg-Octeville 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-08-17 16:30:00
fin : 2025-08-17 17:45:00
2025-08-17
Après une déambulation libre de quelques minutes dans une des salles de l’exposition, place à vos impressions ! Autour d’un thé ou d’un café, pas besoin d’être un expert pour partager un moment d’échange sur vos impressions et pensées à partir des œuvres exposées.
La médiatrice pourra vous apporter des précisions et informations sur l’exposition. .
Cherbourg-Octeville 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
