Café musical avec Les 2 Oncles Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors

Café musical avec Les 2 Oncles

Le Café des Loisirs 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 11:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Ces tontons là ne débarquent pas avec un revolver et une mitraillette, mais plutôt avec une guitare et une contrebasse pour vous servir un répertoire de chansons héritées de notre très cher oncle Georges BRASSENS.

Le Café des Loisirs 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

English :

These tontons don’t turn up with a revolver and a machine gun, but rather with a guitar and a double bass to serve you a repertoire of songs inherited from our dear uncle Georges BRASSENS.

