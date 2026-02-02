Café musical Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Café musical
Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 11:30:00
2026-03-07
Un moment convivial organisé par l’Ecole Départementale de Musique et de Théâtre de Haute-Saône et l’Association des Centres sociaux Luxoviens. .
Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 13 50 secteur-luxeuil@edm70.fr
English : Café musical
