Café musical Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Café musical

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Un moment convivial organisé par l’Ecole Départementale de Musique et de Théâtre de Haute-Saône et l’Association des Centres sociaux Luxoviens. .

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 13 50 secteur-luxeuil@edm70.fr

