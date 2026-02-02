Café musical Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Café musical Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains samedi 7 mars 2026.

Café musical

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :
2026-03-07

Un moment convivial organisé par l’Ecole Départementale de Musique et de Théâtre de Haute-Saône et l’Association des Centres sociaux Luxoviens.   .

Place du 8 Mai 1945 Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 13 50  secteur-luxeuil@edm70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café musical

L’événement Café musical Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)