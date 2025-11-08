Café musical Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café musical

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce moment ou bien en simple auditeur !

La discothèque vous offre le café, le thé ou une boisson fraîche et vous apportez un titre ou un morceau de musique que vous avez envie de faire découvrir à d’autres.

Nous écoutons des musiques très variées, dans une ambiance détendue et souvent passionnée !

C’est gratuit. .

