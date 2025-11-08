Café musical Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Café musical Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 8 novembre 2025.
Café musical
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Début : 2025-11-08 10:00:00
2025-11-08
Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce moment ou bien en simple auditeur !
La discothèque vous offre le café, le thé ou une boisson fraîche et vous apportez un titre ou un morceau de musique que vous avez envie de faire découvrir à d’autres.
Nous écoutons des musiques très variées, dans une ambiance détendue et souvent passionnée !
C’est gratuit. .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
