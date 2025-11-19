Café musical Wasselonne

Café musical

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Dimanche 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

2026-01-25

Dans le cadre de la parution du livre d’Albert Schreiber Le journal de voyage de Jean-André Silbermann , café musical Un concert donné en l’honneur de Jean-André Silbermann à Dresden en avril 1741 .

Entrée libre, plateau.

Organisé par l’Association des Amis de l’orgue Silbermann. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 25 32 90 grillejph@live.fr

