Café musical Wasselonne
Café musical Wasselonne dimanche 25 janvier 2026.
Café musical
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Dans le cadre de la parution du livre d’Albert Schreiber Le journal de voyage de Jean-André Silbermann , café musical Un concert donné en l’honneur de Jean-André Silbermann à Dresden en avril 1741 .
Entrée libre, plateau.
Organisé par l’Association des Amis de l’orgue Silbermann. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 25 32 90 grillejph@live.fr
