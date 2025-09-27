Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue

Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue samedi 27 septembre 2025.

Café Musique à la Manufacture

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-11-22

2025-09-27 2025-11-22

La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café musical.

Venez échanger et partager vos coups de cœur musicaux autour d’un café. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

English :

The Médiathèque de Villefranche invites you to share a musical café.

German :

Die Mediathek von Villefranche lädt Sie zu einem kleinen musikalischen Café ein.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Villefranche vi invita a condividere un caffè musicale.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Villefranche le invita a compartir un café musical.

L’événement Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)