Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-11-22
La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café musical.
Venez échanger et partager vos coups de cœur musicaux autour d’un café. .
English :
The Médiathèque de Villefranche invites you to share a musical café.
German :
Die Mediathek von Villefranche lädt Sie zu einem kleinen musikalischen Café ein.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Villefranche vi invita a condividere un caffè musicale.
Espanol :
La biblioteca multimedia de Villefranche le invita a compartir un café musical.
