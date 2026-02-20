Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue

Café Musique à la Manufacture

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-04-25 2026-06-20

La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café musical.

Venez échanger et partager vos coups de cœur musicaux autour d’un café. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

The Médiathèque de Villefranche invites you to share a musical café.

