Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue
Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue samedi 28 février 2026.
Café Musique à la Manufacture
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-04-25 2026-06-20
La Médiathèque de Villefranche vous convie à partager un petit café musical.
Venez échanger et partager vos coups de cœur musicaux autour d’un café. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque de Villefranche invites you to share a musical café.
L’événement Café Musique à la Manufacture Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)