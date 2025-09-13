Café musique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale
16 Avenue du Général de Gaulle
Montélimar

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous ! Chacun est libre d’apporter -ou pas- un titre à faire découvrir aux autres.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Swap musical favorites with the disc librarians and you! Everyone is free to bring or not a track to share with others.

German :

Tauschen Sie Ihre musikalischen Favoriten mit den Diskothekaren und Ihnen aus! Jeder kann einen Titel mitbringen, um ihn den anderen vorzustellen.

Italiano :

Scambiate i vostri brani preferiti con i bibliotecari del disco e con voi! Ognuno è libero di portare o meno un brano da condividere con gli altri.

Espanol :

Intercambie sus canciones favoritas con los discotecarios y con usted Todo el mundo es libre de traer -o no- un tema para compartir con los demás.

