Café musique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Café musique à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous !

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Exchanging musical favourites with disc librarians and you!

German :

Tauschen Sie Ihre musikalischen Favoriten mit den Diskothekaren und Ihnen aus!

Italiano :

Condividete i vostri brani preferiti con i bibliotecari del disco e con voi!

Espanol :

¡Comparta sus favoritos musicales con los discotecarios y con usted!

