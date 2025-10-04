Café musique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous !
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Exchanging musical favourites with disc librarians and you!
German :
Tauschen Sie Ihre musikalischen Favoriten mit den Diskothekaren und Ihnen aus!
Italiano :
Condividete i vostri brani preferiti con i bibliotecari del disco e con voi!
Espanol :
¡Comparta sus favoritos musicales con los discotecarios y con usted!
