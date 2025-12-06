Café musique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Café musique à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires… et vous !

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Exchanging musical favourites with disc librarians? and you!

German :

Tauschen Sie Ihre musikalischen Favoriten mit den Diskothekaren aus? und mit Ihnen!

Italiano :

Condividete i vostri brani preferiti con i bibliotecari del disco e con voi!

Espanol :

Comparta sus favoritos musicales con los discotecarios… ¡y con usted!

L’événement Café musique à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération