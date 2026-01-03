Café Musique à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Café Musique à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Échanges de coups de cœur musicaux avec les discothécaires et vous !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Exchanging musical favourites with disc librarians and you!

L’événement Café Musique à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-01-03 par Montélimar Tourisme Agglomération