Café musique cinéma autour de Joséphine Baker Assier

Café musique cinéma autour de Joséphine Baker

Rue de la Pierre Levée Assier Lot

La médiathèque propose une soirée café musique cinéma consacrée à Joséphine Baker

La médiathèque propose une soirée café musique cinéma consacrée à Joséphine Baker. Le public est invité à découvrir une sélection de livres et de musiques autour de cette artiste protéiforme avant d’assister à la projection d’un documentaire qui retrace son parcours. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Féminin Plurielle et est organisé en partenariat avec les cinémas du Grand-Figeac.

Rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31

English :

The mediatheque offers an evening of café musique cinéma devoted to Josephine Baker

