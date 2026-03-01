Café musique cinéma autour de Joséphine Baker Assier
Café musique cinéma autour de Joséphine Baker Assier jeudi 19 mars 2026.
Café musique cinéma autour de Joséphine Baker
Rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
La médiathèque propose une soirée café musique cinéma consacrée à Joséphine Baker
La médiathèque propose une soirée café musique cinéma consacrée à Joséphine Baker. Le public est invité à découvrir une sélection de livres et de musiques autour de cette artiste protéiforme avant d’assister à la projection d’un documentaire qui retrace son parcours. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Féminin Plurielle et est organisé en partenariat avec les cinémas du Grand-Figeac.
Rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31
English :
The mediatheque offers an evening of café musique cinéma devoted to Josephine Baker
