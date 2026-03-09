Café musique et cinéma à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon

Café musique et cinéma à Mazé

Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Café musique et cinéma à Mazé

Un film marquant, un artiste à partager ? Venez échanger vos bons plans ! Julien et Mathilde présenteront aussi quelques pépites des dernières acquisitions de La Bulle.

Sur inscription .

Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31 mediatheque@maze-milon.fr

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Café musique et cinéma in Mazé

L’événement Café musique et cinéma à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert