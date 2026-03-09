Café musique et cinéma à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon
Café musique et cinéma à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon samedi 11 avril 2026.
Café musique et cinéma à Mazé
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Café musique et cinéma à Mazé
Un film marquant, un artiste à partager ? Venez échanger vos bons plans ! Julien et Mathilde présenteront aussi quelques pépites des dernières acquisitions de La Bulle.
Sur inscription .
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31 mediatheque@maze-milon.fr
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Café musique et cinéma in Mazé
L’événement Café musique et cinéma à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert