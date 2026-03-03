Café musique Médiathèque intercommunale Montélimar

Café musique

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Échanges de coups de cœur musicaux entre les discothécaires et vous !

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Exchanges of musical favourites between you and the disc librarians!

