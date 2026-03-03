Café musique Médiathèque intercommunale Montélimar
Café musique Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 4 avril 2026.
Café musique
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-04-04
Échanges de coups de cœur musicaux entre les discothécaires et vous !
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Exchanges of musical favourites between you and the disc librarians!
L’événement Café musique Montélimar a été mis à jour le 2026-03-03 par Montélimar Tourisme Agglomération