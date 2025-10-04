Café Musiques Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Café Musiques Espace KENERE, médiathèque Pontivy samedi 4 octobre 2025.
Café Musiques
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Qu’est-ce qu’on écoute ? Ramenez vos CD.
Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce moment. Ambiance passionnée et décontract’ assurée !
Entrée libre. .
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café Musiques Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté