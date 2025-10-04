Café Musiques Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Café Musiques Espace KENERE, médiathèque Pontivy samedi 4 octobre 2025.

Café Musiques

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Qu’est-ce qu’on écoute ? Ramenez vos CD.

Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce moment. Ambiance passionnée et décontract’ assurée !

Entrée libre. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Musiques Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté