Café nature BlackRock Irish pub Landerneau
Café nature BlackRock Irish pub Landerneau mardi 20 janvier 2026.
Café nature
BlackRock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-01-20 21:00:00
Date(s) :
2026-01-20
Café nature organisé par la Ville de Landerneau et Bretagne Vivante dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Présentation, échange, quiz et jeu d’identification pour apprendre à reconnaître et à compter les oiseaux communs.
Parfait exercice pour s’initier au comptage des oiseaux des jardins du 24 et 25 janvier.
– Sans inscription. .
BlackRock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café nature
L’événement Café nature Landerneau a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS