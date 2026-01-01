Café nature BlackRock Irish pub Landerneau

Café nature

BlackRock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 21:00:00

2026-01-20

Café nature organisé par la Ville de Landerneau et Bretagne Vivante dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Présentation, échange, quiz et jeu d’identification pour apprendre à reconnaître et à compter les oiseaux communs.

Parfait exercice pour s’initier au comptage des oiseaux des jardins du 24 et 25 janvier.

– Sans inscription. .

