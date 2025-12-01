Café numérique Analyse d’image Mours-Saint-Eusèbe

Café numérique Analyse d’image

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:15:00

2025-12-12

A l’occasion de ce café numérique, la médiathèque organise une séance d’analyse d’images à partir d’une sélection d’oeuvres générées par IA.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

As part of this digital café, the media library is organizing an image analysis session based on a selection of AI-generated works.

German :

Anlässlich dieses digitalen Cafés organisiert die Mediathek eine Sitzung zur Bildanalyse anhand einer Auswahl von KI-generierten Werken.

Italiano :

Nell’ambito di questo caffè digitale, la mediateca organizza una sessione di analisi delle immagini basata su una selezione di opere generate dall’intelligenza artificiale.

Espanol :

En el marco de este café digital, la mediateca organiza una sesión de análisis de imágenes a partir de una selección de obras generadas por IA.

