Café numérique Antigny

Café numérique

rue de l’Andourie Antigny Vendée

Début : 2026-01-20 12:00:00

fin : 2026-01-20 14:00:00

2026-01-20

Venez échanger autour d’un café et comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle et du numérique.

Gratuit .

rue de l’Andourie Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire conseiller.numerique@ccplc.fr

