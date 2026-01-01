Café numérique Antigny
Café numérique Antigny mardi 20 janvier 2026.
Café numérique
rue de l’Andourie Antigny Vendée
Début : 2026-01-20 12:00:00
fin : 2026-01-20 14:00:00
2026-01-20
Venez échanger autour d’un café et comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle et du numérique.
Gratuit .
rue de l’Andourie Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire conseiller.numerique@ccplc.fr
