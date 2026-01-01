Café numérique Apprendre à questionner une IA ? Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Café numérique Apprendre à questionner une IA ?

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 15:30:00

fin : 2026-01-23 15:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Pouvons-nous poser toutes les questions à une IA ? Comment bien poser la question en présentant le contexte ?

Venez discuter de cas pratiques autour de ces nouveaux outils et rédigez vos premiers prompts.

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Can we ask an AI every question? How do we get the question right by setting the context?

Come and discuss case studies based on these new tools, and write your first prompts.

L’événement Café numérique Apprendre à questionner une IA ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme