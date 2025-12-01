Café Numérique autour de la cybersécurité Saint-Vincent-de-Tyrosse

Café Numérique autour de la cybersécurité

L’Escale Numérique de MACS organise un Café Numérique autour de la cybersécurité à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Espace Grand Tourren), le lundi 15 décembre de 14h à 16h.

Ouvert à tous, cet événement gratuit propose un moment d’échange convivial pour mieux comprendre les enjeux de la sécurité numérique et adopter les bons réflexes face aux risques du quotidien. Café et thé offerts pour accompagner les discussions.

Le nombre de places est limité, inscription au 05 58 77 22 39 ou par mail à escale.numerique@cc-macs.org. .

English : Café Numérique autour de la cybersécurité

L’Escale Numérique de MACS is organizing a Café Numérique on cybersecurity in Saint-Vincent-de-Tyrosse (Espace Grand Tourren), on Monday December 15 from 2pm to 4pm.

