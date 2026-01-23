Café numérique : autour des smartphones Bibliothèque Landry Rennes
dans la limite des places disponibles
Un temps d’échange est prévu pour poser des questions diverses au sujet des smartphones des participants.
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39