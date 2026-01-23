Café numérique : autour des smartphones Bibliothèque Landry Rennes Mardi 3 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Un temps d’échange est prévu pour poser des questions diverses au sujet des smartphones des participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



