Café numérique : autour des smartphones, Bibliothèque Landry, Rennes

Café numérique : autour des smartphones Mardi 3 mars, 17h00 Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T17:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T17:00:00+01:00 – 2026-03-03T18:00:00+01:00

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 39 »}]

Un temps d’échange est prévu pour poser des questions diverses au sujet des smartphones des participants. atelier numérique adultes