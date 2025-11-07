Café numérique avec Efi Les Ateliers de la Bruyère (Association) Saugues

Café numérique avec Efi

Les Ateliers de la Bruyère (Association) 7 route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 16:00:00

Un moment d’échange et de convivialité autour du numérique.

English :

A moment of exchange and conviviality around the digital world.

German :

Ein Moment des Austauschs und der Geselligkeit rund um die Digitalisierung.

Italiano :

Un’occasione per condividere idee e ritrovarsi intorno alla tecnologia digitale.

Espanol :

Una oportunidad para compartir ideas y reunirse en torno a la tecnología digital.

