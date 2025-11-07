Café numérique avec Efi Les Ateliers de la Bruyère (Association) Saugues
Café numérique avec Efi Les Ateliers de la Bruyère (Association) Saugues vendredi 7 novembre 2025.
Café numérique avec Efi
Les Ateliers de la Bruyère (Association) 7 route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 14:00:00
fin : 2025-11-07 16:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Un moment d’échange et de convivialité autour du numérique.
.
Les Ateliers de la Bruyère (Association) 7 route du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
A moment of exchange and conviviality around the digital world.
German :
Ein Moment des Austauschs und der Geselligkeit rund um die Digitalisierung.
Italiano :
Un’occasione per condividere idee e ritrovarsi intorno alla tecnologia digitale.
Espanol :
Una oportunidad para compartir ideas y reunirse en torno a la tecnología digital.
L’événement Café numérique avec Efi Saugues a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier