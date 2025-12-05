Café numérique avec Efi

Route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 16:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Ouvert à vos besoins.

.

Route du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Open to your needs.

L’événement Café numérique avec Efi Saugues a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier