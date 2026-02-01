Café numérique avec Efi Les Ateliers de la Bruyère Saugues

Café numérique avec Efi

Les Ateliers de la Bruyère 7, route du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:30:00

fin : 2026-02-06 16:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Ouvert à vos besoins.

.

Les Ateliers de la Bruyère 7, route du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to your needs.

L’événement Café numérique avec Efi Saugues a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier