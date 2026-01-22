Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes 12 février et 12 mars sur inscription
Les participants débattent d’un sujet thématique. Puis un échange a lieu sur les astuces et bonnes pratiques qui permettent à chacun de débloquer les petits soucis numériques du quotidien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-12T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T16:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90