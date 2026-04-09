Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 9 avril 2026.
Café numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes 9 avril – 4 juin, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Adultes débutants
Débats et échanges autour des pratiques du numérique
Après un débat thématique captivant, un temps d’échange libre est proposé pour discuter astuces et bonnes pratiques, le tout autour d’un café convivial. Ces échanges facilitent un déblocage rapide des petits soucis numériques du quotidien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-09T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T16:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90
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