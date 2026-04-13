Café numérique Bibliothèque Landry Rennes
Café numérique Bibliothèque Landry Rennes mardi 14 avril 2026.
Café numérique Bibliothèque Landry Rennes Mardi 14 avril, 17h00 Adultes débutants
Que faire de mes photos ?
Différentes approches pour gérer ses photos numériques et leur donner une finalité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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