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Café numérique Bibliothèque Landry Rennes

Café numérique Bibliothèque Landry Rennes

Café numérique Bibliothèque Landry Rennes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Landry

Adresse : 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif : Adultes débutants

Café numérique Bibliothèque Landry Rennes Mardi 14 avril, 17h00 Adultes débutants

Que faire de mes photos ?

Différentes approches pour gérer ses photos numériques et leur donner une finalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


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