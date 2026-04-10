Café numérique Bibliothèque Landry Rennes Mardi 14 avril, 17h00 Ille-et-Vilaine

Adultes débutants

Que faire de mes photos ?

Différentes approches pour gérer ses photos numériques et leur donner une finalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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