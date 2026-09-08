Informations pratiques

Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes Jeudi 10 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Le numérique, aide ou complication de notre quotidien ?

Adultes débutants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T12:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



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